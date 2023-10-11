Стартовала Премия потребительского доверия Бренд года «За рулем»

Началось всенародное голосование за лучшие автотовары

«За рулем» – старейшее и самое популярное автомобильное издание в России. И у него есть решение, как определить лучших среди производителей автокомпонентов, дополнительного оборудования, шин, масел, топлива и так далее.

Мы учредили Премию потребительского доверия Бренд года «За рулем», которая вручается в нескольких номинациях. Основание – народный выбор.

Голосования в рамках Премии потребительского доверия Бренд года «За рулем» начались.

Они проводятся в шести номинациях:

1. АЗС

2. АКБ

3. Шины

4. Автохимия

5. Моторные масла

6. Автоэлектроника

С правилами Премии вы можете ознакомиться здесь. Окончательные итоги будут подведены 12 декабря 2023 года, поэтому успейте отдать свой голос за заслужившие вашего доверия бренды!

Голосование за АЗС

Это первая номинации, голосование в которой уже открыто!

Все хотят заливать в бак своего автомобиля качественное топливо, которое не будет снижать ресурс двигателя. Но при этом никто не хочет переплачивать. Уровень сервиса на АЗС тоже немаловажен. Указать, где именно можно найти оптимальное сочетание этих качеств, могут читатели «За рулем».

Голосование за лучшую АЗС началось! В том числе – в соцсетях!

Никаких личных данных указывать не нужно, свой голос вы отдаете инкогнито. При этом вы делитесь своим опытом с другими автомобилистами, помогая им выбрать качественные АЗС, на которых не приходится переплачивать за топливо.

Переходите на страницу голосования и поделитесь своим опытом.

Следующие голосования будут проводиться в номинациях:

АКБ

Шины

Автохимия

Моторные масла

Автоэлектроника

Не пропустите Премию потребительского доверия Бренд года «За рулем»!

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Фото: Unsplash