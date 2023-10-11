Очередь на компактный кроссовер Hyundai Exter растянулась на 9 месяцев

Hyundai увеличит производство кроссовера Exter из-за высокого спроса

Автоконцерн Hyundai сообщил об увеличении на 30% производства компактного кроссовера Exter на фоне повышенного спроса у покупателей на эту модель.

На текущий момент количество заказов превышает 75 тысяч экземпляров. На старте выпуска с конвейера сходило 6 тысяч кроссоверов Hyundai Exter. Теперь на производстве в индийском Ченнаи поставили цель собирать до 8 тысяч паркетников.

Hyundai Exter

Также в руководстве Hyundai решили, что часть автомобилей, предназначенных на экспорт, пойдет на внутренний рынок. Такое решение было принято в связи с тем, что сроки ожидания новых машин уже составляют до шести месяцев для основных комплектаций и до девяти месяцев для популярных.

Цена Hyundai Exter составляет 599 900 рупий (порядка 726 тысяч рублей), автомобиль предлагается с бензиновым и биотопливным двигателем Kappa объемом 1,2 л и мощностью 83 и 69 л.с. Первый доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач и «роботом» на ее базе. Для CNG-варианта оснащен «механикой». На мировом рынке премьера Hyundai Exter состоялась в июле текущего года, тогда же был объявлен и старт продаж.

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Источник: rg.ru

Фото: Hyundai