Китайский бренд Exeed привезет в Россию сразу две новинки в 2024 году
Китайская компания Chery Automobile, специализирующаяся на производстве премиальных кроссоверов под брендом Exeed, в первом квартале 2024 года планирует выпустить на рынок гибрид, а также запустить электрическую линейку Exlantix. Планами на будущее с «Российской газетой» поделились представители компании.
В пресс-службе Chery Automobile рассказали, что планируется обновление текущего модельного ряда. Первым автомобилем, который выйдет на российский рынок, станет седан E03. Его длина – 4,95 м, ширина – 1,96 м, размер колесной базы – почти 3 метра. Мощность мотора в базовой версии составляет 252 л.с., полноприводные выдают 313 и 480 л.с., а максимальный запас хода достигает 700 км.
Гибридную версию сделают по технологии PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle). Автомобиль можно заправлять и бензином, и заряжать от электричества. На текущем этапе модельный ряд Exeed представлен кроссоверами LX (от 3,06 млн рублей), TXL (от 4,26 млн рублей), RX (от 5,45 млн рублей), VX (от 5,3 млн рублей).
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Источник: rg.ru
Фото: Chery
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