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Повышать спрос на электрокары будут проверенным способом

В Совфеде предложили увеличить госсубсидии на покупку электрокаров

Возможно, скоро покупать российские электрокары станет выгоднее: в Минэкономразвития предложили увеличить госсубсидию при покупке электромобиля с использованием льготного кредитования.

Об этом 10 октября представитель Минэкономразвития Рустам Абульмамбетов сообщил на круглом столе в Совете Федерации.

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Из-за санкций стоимость электромобилей и их комплектующих значительно возросла. Несмотря на это, производство электрокаров в России продолжает расти.

Чтобы поддержать спрос на электромобили, Минэкономразвития предлагает увеличить бюджетные средства, выделенные на программу льготного автокредитования.

В настоящее время государство субсидирует до 25% затрат на покупку электромобиля, но не более 625 000 рублей. Теперь предлагается увеличить эту сумму до 925 000 рублей, а долю соответственно до 35%.

Ожидается, что эти изменения начнут действовать с ноября и способствуют увеличению продаж электромобилей.

После того как на рынке появится достаточное количество российских электромобилей, власти усилят защиту отечественных производителей. Предположительно, с 2025 года будет введен увеличенный утилизационный сбор на импортные электромобили и вступят в силу новые таможенные пошлины.

Источник: «Парламентская газета»

Фото: Москвич

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