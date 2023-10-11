Плата за проезд: задержаны 4 сотрудника ГИБДД Ставрополья
В числе подозреваемых – бывший и нынешний начальники отдела и два инспектора отдела ГИБДД по городу Лермонтову. Следствие провело более 20 обысков, в которых изъяли крупные суммы наличных денег, банковские карты и документы. Подозреваемых задержали, и следствие просит суд рассмотреть вопрос об их заключении под стражу.
По данным Следственного комитета, с 2019 года эти сотрудники ГИБДД получали взятки от руководителей транспортных организаций и владельцев маршрутных такси. Взятки обеспечивали беспрепятственное движение по патрулируемой им территории пассажирского и грузового транспорта.
В связи с этим инцидентом ГУ МВД России по Ставропольскому краю проведет служебную проверку, и рассмотрит вопрос о дальнейшей службе задержанных сотрудников в правоохранительных органах.
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Источник: ТАСС
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