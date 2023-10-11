Трактор подбросило, как игрушку – видео ДТП с поездом

Поезд сбивает трактор и швыряет его в воздух – видео

Железнодорожные пути – одно из самых плохих мест, чтобы застрять. Поезда очень тяжелые и инертные, из-за чего не могут остановиться сразу. Поэтому автомобили на путях всегда разлетаются в клочья, даже если машинист видит препятствие.

В Сети появилось очередное зрелищное видео столкновения с поездом, произошедшее в США. На этот раз – трактора.

Поезд сбил трактор с такой силой, что тот едва не вылетел на дорогу, идущую параллельно рельсам. При этом его подбросило в воздух.

25-летний водитель тягача перевозил трактор, но его прицеп с низким клиренсом застрял на путях. Выбраться из западни времени не хватило. Все произошло так быстро, что никто даже не успел сообщить машинисту, что впереди преграда.

В результате пострадал и сам переезд, который пришлось закрыть. К счастью, никому из людей не потребовалась медицинская помощь.

На данном переезде это уже седьмая авария с 1976 года. Последняя произошла в 2019 году.

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Фото, видео: YouTube