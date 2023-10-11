Прямо сейчас дроны ловят нарушителей на дорогах – видео

В Самарской области беспилотник ГИБДД за несколько часов поймал 17 нарушителей

Автоинспекторы Самарской области в очередной раз отчитались об использовании квадрокоптера на аварийно-опасных участках региона. Напомним, практику использования беспилотников для фиксации нарушений местные стражи закона начали использовать с сентября. Уже в первый день за выезд на встречную полосу были наказаны шестеро водителей.

Очередной рейд показал еще большую эффективность новой техники. Беспилотный летательный аппарат, оснащенный видеокамерой с высоким разрешением и обзором 360°, может контролировать участок протяженностью 4-5 км с высоты 100-200 метров; дальность наблюдения составляет 1,5 км, рассказали в Госавтоинспекции Самарской области.

Техника позволяет полицейским распознать номер машины с большого расстояния и днем, и ночью. Если зафиксировано нарушение, фото и видео передаются ближайшему экипажу ДПС, который останавливает водителя.

«За несколько часов проведения мероприятия самарскими автоинспекторами было выявлено 17 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, и движением транспортных средств по обочине. Материалы направлены в районные суды для принятия решения по существу», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Самарская область присоединилась к программе лишь недавно, а вообще ГИБДД использует беспилотники для фиксаций нарушений с августа 2021 года – в частности, в Москве, Краснодарском крае, Татарстане, Бурятии, Свердловской и Тюменской областях.

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Источник: МВД Медиа