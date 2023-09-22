Полицейский дрон в первый день работы поймал 6 нарушителей за выезд на встречку
В августе 2021 года ГИБДД начала использовать беспилотники для фиксаций нарушений в 17 регионах РФ – в частности, в Москве, Татарстане, Свердловской и Тюменской областях, Бурятии... За пару лет практика показала себя очень эффективной – чего только стоят цифры по Краснодарскому краю. Теперь еще один регион присоединяется к этой программе.
Первые штрафы с дронов прилетели водителям в Самарской области. Региональная ГИБДД сообщает, что только за 4 сентября, в первый день применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), на аварийно-опасном участке трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе за выезд на встречку были оштрафованы шесть водителей.
А 15 сентября на другом похожем участке по автодороге «Самара – Волгоград» БПЛА поймали еще четверых – также за выезд на встречную полосу. Напомним, нарушение подразумевает штраф 5000 рублей или лишение прав на срок до полугода.
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Источник: ГИБДД Самарской области
Фото: Depositphotos, Unsplash
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