Едете на юг? Остерегайтесь штрафов с дронов

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За год использования квадрокоптеров водители получили 23 925 штрафов, уточнили в региональном ГИБДД и напомнили, что выезд на встречную полосу наказывается штрафом в 5 тыс. рублей или лишением прав от четырех до шести месяцев, а движение по обочине – штрафом в 1,5 тыс. рублей.

Источник: Autonews

Фото: Depositphotos.com

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