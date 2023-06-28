Едете на юг? Остерегайтесь штрафов с дронов
Их используют на опасных участках дорог, определенных ГИБДД на основе анализа аварийности.
Госавтоинспекция Краснодарского края предупреждает водителей, что для фиксации нарушений ПДД на дорогах региона она использует беспилотные летательные аппараты.
В частности, рискуют получить штраф автомобилисты, передвигающиеся по обочине и выезжающие на полосу встречного движения там, где это запрещено.
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За год использования квадрокоптеров водители получили 23 925 штрафов, уточнили в региональном ГИБДД и напомнили, что выезд на встречную полосу наказывается штрафом в 5 тыс. рублей или лишением прав от четырех до шести месяцев, а движение по обочине – штрафом в 1,5 тыс. рублей.
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Источник: Autonews
Фото: Depositphotos.com
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