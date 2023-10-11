«Ингосстрах»: жители Москвы и Петербурга чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО
Доля подержанных машин, застрахованных в «Ингосстрахе» в первой половине 2023 года, составила 94,49%. Доля владельцев автомобилей с пробегом, покупающих страховку по линии каско, составляет 87,13%. Об этом сообщили в пресс-службе «Ингосстраха».
Toyota, Hyundai, Kia, Lada и ВАЗ лидируют среди марок подержанных автомобилей, владельцы которых покупают ОСАГО. В топ-5 по каско вошли Kia, Toyota, Hyundai, Volkswagen и BMW.
Согласно итогам исследования, практически весь авторынок в части страхования формируется вокруг подержанных машин, уточняют в компании.
«Сегодня ремонт и приобретение запчастей могут стать непосильной частью расходов для многих семей. Именно поэтому мы рекомендуем дополнительно оформлять страхование каско, благодаря которому можно будет отремонтировать авто», — рассказал директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.
В рейтинг российских регионов, где чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО в первой половине 2023 года, вошли Москва, Санкт-Петербург, Челябинская и Ростовская области, а также Республика Башкортостан. Если говорить о каско — в топе Москва, Петербург, Челябинская и Свердловская области и Красноярский край.
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Источник: bfm.ru
Фото: Depositphotos
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