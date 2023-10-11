#
Выходные/отпускБренд годаАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Ингосстрах»: жители Москвы и Петербурга чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО«Ингосстрах»: жители Москвы и Петербурга чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО
Доля застрахованных «Ингосстрахом» подержанных...
«Русгидро»: более 20% электромобилей автопарка могут простаивать из-за поломок«Русгидро»: более 20% электромобилей автопарка могут простаивать из-за поломок
В «Русгидро» указали на недостаточное качество...
BMW представил второе поколение X2 и его электрический аналогBMW представил второе поколение X2 и его электрический аналог
Представлены совершенно новые BMW X2 и BMW iX2...

«Ингосстрах»: жители Москвы и Петербурга чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО

Доля застрахованных «Ингосстрахом» подержанных машин составила почти 95%

Доля подержанных машин, застрахованных в «Ингосстрахе» в первой половине 2023 года, составила 94,49%. Доля владельцев автомобилей с пробегом, покупающих страховку по линии каско, составляет 87,13%. Об этом сообщили в пресс-службе «Ингосстраха».

Toyota, Hyundai, Kia, Lada и ВАЗ лидируют среди марок подержанных автомобилей, владельцы которых покупают ОСАГО. В топ-5 по каско вошли Kia, Toyota, Hyundai, Volkswagen и BMW.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Заряженная Гранта Спорт — тест-драйв и видео

Согласно итогам исследования, практически весь авторынок в части страхования формируется вокруг подержанных машин, уточняют в компании.

«Сегодня ремонт и приобретение запчастей могут стать непосильной частью расходов для многих семей. Именно поэтому мы рекомендуем дополнительно оформлять страхование каско, благодаря которому можно будет отремонтировать авто», — рассказал директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

В рейтинг российских регионов, где чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО в первой половине 2023 года, вошли Москва, Санкт-Петербург, Челябинская и Ростовская области, а также Республика Башкортостан. Если говорить о каско — в топе Москва, Петербург, Челябинская и Свердловская области и Красноярский край.

Источник: bfm.ru

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
0