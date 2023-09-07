Возмещение ущерба 2023 – ремонт или все-таки деньги?

Оба варианта возмещения ущерба по ОСАГО невыгодны автомобилистам. Судя по всему, грядут важные изменения.

Оригиналы и аналоги

Прошлой осенью регулятор ОСАГО – Центробанк – велел учитывать цены неоригинальных запчастей в справочниках РСА при оценке ущерба.

Строго говоря, «оригинал» от «неоригинала» отличается тем, что первый ставят на конвейере и официально продают в качестве запчастей через дилерскую сеть. «Неоригинал» в данном случае также соответствует всем стандартам и сертифицирован для применения на конкретных моделях. Порой он даже предпочтительнее по качеству, а иногда стоит дороже «оригинала».

Типичный пример: при замене амортизаторов часто подбирают аналоги других марок. «Неродные» тормозные колодки, диски сцепления и радиаторы зачастую лучше штатных. Так что какой-то огромной беды в «неоригинале» нет. В любом случае это новые узлы и детали.

С подержанными – иначе. Нельзя использовать старые детали при ремонте систем, обеспечивающих безопасность: тормозной, рулевой, ходовой. Кузовные – пожалуйста. Теоретически они могут быть ощутимо старее той детали, которую заменяют. Остальное зависит от их фактического состояния.

Методика и госконтроль

Закон об ОСАГО сейчас гласит: «При проведении восстановительного ремонта НЕ допускается использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов)». Из этой фразы предполагается убрать частицу «НЕ».

Страховые компании это обходят, вставляя в бланк заявления пункт о возможном применении бэушных элементов. Клиент волен с ним согласиться либо нет, поставив галочку в соответствующем поле.

На клиента могут надавить, поведав, что новую деталь очень долго ждать. Но такой подход все-таки нелегитимен – к закону приложена четкая форма заявления о ремонте по ОСАГО. Однако за нарушения не наказывают, учитывая сложную рыночную ситуацию.

Центробанк назвал условия, при выполнении которых разрешит бэушные детали при ремонте даже без согласия клиента.

Первое: должна быть методика оценки качества бэушных деталей.

должна быть методика оценки качества бэушных деталей. Второе: госконтроль их оборота, дабы не провоцировать угоны.

И то и другое займет годы, равно как и создание индустрии восстановления запчастей. А решение нужно сейчас.

Кстати, а цены подержанных запчастей учтут при оценке ущерба? Или оценивать по новым, а ставить старые? Что-то тут не так...

ВЕСТИ ИЗ ДУМЫ 1. В третьем чтении принят закон о краткосрочных полисах – ОСАГО можно будет оформлять на срок от одного дня до трех месяцев. Многим это удобно. Вступление в силу ожидается весной. Тарифы пока неизвестны. 2. Готовится законопроект о легализации производства в России запчастей для иномарок. Не ковриков и дефлекторов, а широкого спектра. Многие компании готовы, но сдерживает необходимость получать разрешения производителей. Идея: сертифицировать по нашим стандартам. 3. Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил правительству снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей с высокой степенью локализации. ­Отлично, только не тяните!

Запчасти и сроки

Быстрое решение есть: временно, до решения проблемы запчастей отменить обязательность ОСАГО, переставшего быть цивилизованным улаживанием споров «за чей счет ремонт». От страховщиков всё труднее добиться полноценного ремонта, они больше склонны возмещать деньгами – сами чините, как хотите.

Полисы при этом дорожают, за их отсутствие штрафуют, а предел выплаты в 400 тысяч рублей не менялся с 2014 года. С того времени запчасти подорожали в два-три раза, и нормочас подрос. Не пора ли индексировать?

Но для начала нам, похоже, увеличат допустимый срок ремонта машины по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такой законопроект поступил в Госдуму. И одновременно еще один: оставить 30 дней, но сделать их именно сроком ремонта, а время ожидания запчастей не учитывать. Вам какой вариант больше ­нравится?

До 200 тыс. рублей вырастут выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу.

«За рулем» можно читать в Viber

Фото: depositphotos