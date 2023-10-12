Отсутствие спецзнака перед камерой – не повод для отмены штрафа
Даже если перед камерой не было предупреждающего знака, отменять штраф за нарушение ПДД никто не будет. Такой ответ МВД России направило вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову на его инициативу об отмене для водителей всех штрафов, если перед камерой не было предупреждающего знака.
«Предлагаемое в обращении установление временного периода для объявления амнистии с 29 мая 2023 года до 1 сентября 2024 года будет нарушать закрепленный в статье 1.4 Кодекса [об административных правонарушениях] принцип равенства перед законом», — отмечается в письме.
Даванков обратился к премьер-министру с просьбой объявить в отношении всех водителей амнистии по административным штрафам за нарушения ПДД, которые зафиксированы камерами без предупреждающих знаков перед ними. Он напомнил, что с 1 сентября камеры запретят устанавливать без знака, а потому посчитал, что все штрафы, выписанные до этого времени, должны быть отменены.
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Источник: ТАСС
Фото: Depositphotos
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