Отсутствие спецзнака перед камерой – не повод для отмены штрафа

МВД выступило против отмены штрафов при отсутствии предупреждающего знака

Даже если перед камерой не было предупреждающего знака, отменять штраф за нарушение ПДД никто не будет. Такой ответ МВД России направило вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову на его инициативу об отмене для водителей всех штрафов, если перед камерой не было предупреждающего знака.

«Предлагаемое в обращении установление временного периода для объявления амнистии с 29 мая 2023 года до 1 сентября 2024 года будет нарушать закрепленный в статье 1.4 Кодекса [об административных правонарушениях] принцип равенства перед законом», — отмечается в письме.

Даванков обратился к премьер-министру с просьбой объявить в отношении всех водителей амнистии по административным штрафам за нарушения ПДД, которые зафиксированы камерами без предупреждающих знаков перед ними. Он напомнил, что с 1 сентября камеры запретят устанавливать без знака, а потому посчитал, что все штрафы, выписанные до этого времени, должны быть отменены.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos