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Еще один штраф, о котором вы не задумывались

Юрист Смирнов: За лишнего пассажира в машине вполне реально получить штраф

В машине можно провозить столько пассажиров, сколько предусматривают ее технические характеристики машины, согласно п. 22.8 Правил дорожного движения. И не больше, иначе инспектор может выписать штраф.

Кроме того, запрещено перевозить:

  • детей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой. Перевозить взрослых разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями;
  • людей вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения.

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Штраф за нарушение правил перевозки людей в общем случае составляет 500 рублей (ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ).

Сумму в два раза больше придется заплатить за перевозку людей вне кабины автомобиля, а за нарушение требований к перевозке детей штраф составит от 3 тыс. рублей, напомнил юрист.

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

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Источник: Про правила/Telegram

Фото: Илья Московец/ТАСС


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За РулемАлексеева Елена
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