Для отдельной категории льготников по авто хотят изменить условия

Для многодетных семей предложили пересмотреть льготы на машину

Налоговые льготы на машину для многодетных семей предложили сделать одинаковыми во всех регионах России. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратил внимание, что сейчас они слишком отличаются в зависимости от места проживания семьи, а такого быть не должно.

Парламентарий направил письмо в адрес руководителя ФНС Даниила Егорова, в котором указал, что правила надо сделать едиными на всю страну и убрать ограничения на производителя авто и на его мощность.

«Наверно, было бы справедливым сделать так, чтобы льготное налогообложение распространялось на семьи, где владеют двумя машинами. Вероятно, стоит задуматься над тем, чтобы правила были общими на всю страну, а не разнились от региона к региону», – считает Крупник.

Он привел пример, когда в Москве льгота предоставляется только на один автомобиль, в Петербурге это норма ограничена мощностью авто до 150 л.с., а в Курской области – до 100 л.с.

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Источник: Парламентская газета

Фото: Depositphotos