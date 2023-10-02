Для отдельной категории льготников по авто хотят изменить условия
Налоговые льготы на машину для многодетных семей предложили сделать одинаковыми во всех регионах России. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратил внимание, что сейчас они слишком отличаются в зависимости от места проживания семьи, а такого быть не должно.
Парламентарий направил письмо в адрес руководителя ФНС Даниила Егорова, в котором указал, что правила надо сделать едиными на всю страну и убрать ограничения на производителя авто и на его мощность.
«Наверно, было бы справедливым сделать так, чтобы льготное налогообложение распространялось на семьи, где владеют двумя машинами. Вероятно, стоит задуматься над тем, чтобы правила были общими на всю страну, а не разнились от региона к региону», – считает Крупник.
Он привел пример, когда в Москве льгота предоставляется только на один автомобиль, в Петербурге это норма ограничена мощностью авто до 150 л.с., а в Курской области – до 100 л.с.
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Источник: Парламентская газета
Фото: Depositphotos
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