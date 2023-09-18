«Пожилым» авто дадут льготы, но запретят выезжать на дороги зимой
Национальный автомобильный союз (НАС) озаботился сохранением раритетных авто и поддержкой автомобилистов, которые владеют старенькими бюджетными машинами. С этой целью предлагается снизить для машин старше 30 лет транспортный налог и ввести льготное страхование и упрощенное прохождение техосмотра.
По мнению вице-президента НАС Антона Шапарина, владельцами старых авто, как правило, являются малообеспеченные граждане, и для них такая поддержка будет существенной. Также к таким машинам относятся редкие и эксклюзивные автомобили: но они уже скорее музейные экспонаты, чем средство передвижения.
«Во многих странах мира с развитой автомобильной культурой такие машины имеют существенные льготы. Государства признают их ценность для общества, признают, что их содержать сложно, но нужно. Есть льготы по страховке, налогам, режиму эксплуатации», - отметил автоэксперт.
Для таких машин Шапарин предлагает ввести режим сезонной эксплуатации: разрешать выезжать только в летний период. Отличать олдскульные машины на дороге будут специальные номера, считает эксперт.
«Хочешь льготу — ставь спецномера и катайся только летом. Эта концепция вписывается и в пенсионный режим эксплуатации авто — только летом на дачу, а зимой — в гараж», – отметил Шапарин.
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Источник: Новые Известия
Фото: Unsplash
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