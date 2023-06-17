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Новый внедорожник Haval в стиле ретроНовый внедорожник Haval в стиле ретро
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Новый внедорожник Haval в стиле ретро

Модель Xianglong будет запущена в производство во второй половине этого года.

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Производитель Haval подтвердил, что силовая установка нового внедорожника будет основана на подключаемой гибридной системе Hi4 от Great Wall Motors (Hybrid Intelligent 4-wheel drive). Предложат две конфигурации: гибридный мотор 1,5 л + двигатель передней оси мощностью 70 кВт + двигатель задней оси мощностью 150 кВт или гибридный двигатель 1,5 л + двигатель передней оси мощностью 80 кВт + двигатель задней оси мощностью 150 кВт.

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Запас хода внедорожника на чистом электричестве составляет 105 км.

Экстерьер авто имеет хардкорный угловатый дизайн, особенно это заметно благодаря массивной четырехугольной решетке, украшенной тремя двойными горизонтальными ламелями с заклепками. Дополняют образ фары круглой формы и квадратные задние фонари.

Другими примечательными элементами дизайна являются багажник на крыше, обычные дверные ручки и внешнее запасное колесо.

За Рулем

Автомобиль опционально оборудуется буксировочным крюком.

Его габариты: 4800х1916х1822мм, колесная база – 2738 мм.

Судя по шильдику, он получил название Haval Xianglong (Синлонг).

Источник, фото: Carnewschina


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За РулемАлексеева Елена
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