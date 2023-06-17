Новый внедорожник Haval в стиле ретро
Производитель Haval подтвердил, что силовая установка нового внедорожника будет основана на подключаемой гибридной системе Hi4 от Great Wall Motors (Hybrid Intelligent 4-wheel drive). Предложат две конфигурации: гибридный мотор 1,5 л + двигатель передней оси мощностью 70 кВт + двигатель задней оси мощностью 150 кВт или гибридный двигатель 1,5 л + двигатель передней оси мощностью 80 кВт + двигатель задней оси мощностью 150 кВт.
Запас хода внедорожника на чистом электричестве составляет 105 км.
Экстерьер авто имеет хардкорный угловатый дизайн, особенно это заметно благодаря массивной четырехугольной решетке, украшенной тремя двойными горизонтальными ламелями с заклепками. Дополняют образ фары круглой формы и квадратные задние фонари.
Другими примечательными элементами дизайна являются багажник на крыше, обычные дверные ручки и внешнее запасное колесо.
Автомобиль опционально оборудуется буксировочным крюком.
Его габариты: 4800х1916х1822мм, колесная база – 2738 мм.
Судя по шильдику, он получил название Haval Xianglong (Синлонг).
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Источник, фото: Carnewschina
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