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В Chevrolet Spark одновременно перевозили 25 малышей — видео

Заведующая детским садом везла 25 детей в малолитражке

В Бухарской области полицейский остановил автомобиль Спарк, и выяснилось, что внутри очень ценный «груз» – 25 малышей.

Их перевозила заведующая детским садом – таким образом она развозила детишек по домам.

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Судя по видео, происходило это не в первый раз, особого неудобства такая «кучность» им не доставляла. Видимо, уже привыкли. Шестеро занимали переднее сиденье, троих разместили в багажнике, и 16 находились на заднем ряду.

Произошло это 16 сентября, а о случившемся сообщила в Telegram-канале Служба безопасности дорожного движения МВД республики.

С тех пор не утихает обсуждение этого вопиющего случая. О том, какое наказание получила водитель, не сообщается. Удивляет другое: вряд ли родители были не в курсе, что их детей развозят вот таким «бюджетным» образом.


  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Служба безопасности дорожного движения Узбекистана/ Telegram

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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