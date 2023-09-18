В Chevrolet Spark одновременно перевозили 25 малышей — видео
В Бухарской области полицейский остановил автомобиль Спарк, и выяснилось, что внутри очень ценный «груз» – 25 малышей.
Их перевозила заведующая детским садом – таким образом она развозила детишек по домам.
Судя по видео, происходило это не в первый раз, особого неудобства такая «кучность» им не доставляла. Видимо, уже привыкли. Шестеро занимали переднее сиденье, троих разместили в багажнике, и 16 находились на заднем ряду.
Произошло это 16 сентября, а о случившемся сообщила в Telegram-канале Служба безопасности дорожного движения МВД республики.
С тех пор не утихает обсуждение этого вопиющего случая. О том, какое наказание получила водитель, не сообщается. Удивляет другое: вряд ли родители были не в курсе, что их детей развозят вот таким «бюджетным» образом.
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Источник, фото: Служба безопасности дорожного движения Узбекистана/ Telegram
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