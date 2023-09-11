Дорога до школы – стало известно, сколько она занимает времени

Почти половина россиян возит детей в школу на автомобиле

Как выяснилось в ходе исследования Авито, далеко не все школы и детские сады находятся в шаговой доступности. Пешком детей в школы и садики водят 55% родителей.

41% детей отвозят на учебу на автомобилях. Из них большинство тратят на дорогу в школу или садик и обратно больше часа в день, а 18% – до двух часов. 9% родителей пользуются общественным транспортом.

Автомобилями для доставки детей в садик или школу пользуются чаще молодые родители, и чем они моложе, тем чаще.

Чаще всего детей до образовательных учреждений провожают мамы (61%). В 24% случаев ребенок добирается до школы сам. Бабушки и дедушки отводят внуков в садики и школы в 5% случаев.

У 80% россиян в автомобилях есть детские кресла, а 54% водителей включают своим детям музыку в пути.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Tim Mossholder / Unsplash