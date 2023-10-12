Автомобили не только дорожают, но и дешевеют. Например, эти

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Эксперты рассказали, как в России изменились цены на автомобили за сентябрь

В целом на конец месяца средняя стоимость новых автомобилей осталась без существенных изменений, однако на вторичном рынке (для автомобилей возрастом до 15 лет) наблюдался рост в 8%, достигнув более 2 млн рублей, сообщили аналитики Авто.ру, изучив объявления на своей платформе.

В сентябре в цене прибавили:

  • JAC J7 (+8%)
  • Mercedez-Benz E-класса (+7%)
  • Omoda S5 (6%)
  • Voyah Passion (+6%)
  • Kia Soul (+6%).

Цена на Toyota Land Cruiser в конце месяца выросла до 14,7 млн рублей (+5%), до 2,1 млн подорожал автомобиль BAIC X35.

Но есть модели, которые и подешевели.

Это:

  • Kia Soul (цена упала на 12%)
  • Hongqi HS5 (на 8%)
  • GAC GS5 (на 4%)
  • BMW X6 (на 4%)
  • X7 G07 (на 3%).

На 2,5% подешевел Maybach S-Класса 2021 года. Средняя цена на эту машину достигала 34,3 млн рублей.

Также в сентябре снизились цена на Mitsubishi L200 (до 3,8 млн руб.), Kia Ceed (до 2,9 млн руб.), Jetta VA3 (до 2 млн руб.), Kia Seltos (до 3,1 млн рублей) и Mazda Cx-5 (до 4,7 млн руб.).

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Среди подержанных автомобилей (возрастом до 15 лет) больше всех в сентябре подешевел Mercedes-Benz Vito — цена упала на 6% до 4,4 млн рублей. Упали цены на Lifan Solano (на 4%; средняя цена 268 тысяч рублей и на 3% на Lada 2105 поколения 1979–2011 — средняя цена на машину в сентябре составила 141 тысячу рублей.

  • Exeed VX (-3%; средняя цена в сентябре — 4 млн рублей)
  • Changan UNI-V (-3%; 2,3 млн рублей)
  • Mercedes-Benz S-класса AMG (- 2,5%),

а автомобили Toyota Wish 2009–2012, BMW X1 F48 facelift, Audi Q3 F3 и Mini Hatch 2018-2021 подешевели на 2%.

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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