Skoda, Evolute и Kia больше всего подорожали на российском авторынке в сентябре

Авто.ру: Skoda Octavia подорожала на российском авторынке до 2,6 млн рублей

Автомобили Skoda, Evolute и Kia больше всего подорожали в России в сентябре, согласно итогам исследования сервиса «Авто.ру». В частности, цена на Skoda Octavia выросла на 14%.

Отечественный электромобиль Evolute i-Joy вырос в цене на 13%, а Kia Cerato — на 11%, выяснили аналитики. В настоящее время у официального дилера «Рольф» Octavia продается по цене от 2,6 млн рублей. Цены на автомобили Evolute российской сборки варьируются от 1,8 млн рублей и почти до 4 млн, в зависимости от модели. За i-Joy, например, просят от 2,9 млн рублей. По информации на сайте Kia, цены на Cerato стартуют от 2,1 млн рублей.

Крое указанных автомобилей в сентябре подорожали:

JAC J7 (+8%),

Mercedez-Benz E-класса (+7%),

Omoda S5 (6%),

Voyah Passion (+6%),

Kia Soul (+6%).

На 5% подорожала Toyota Land Cruiser, на конец сентября ее цена достигла более 14,7 млн рублей, до 2,1 млн вырос в цене BAIC X35, уточняют аналитики.

При этом есть модели, которые, наоборот, стали дешевле, к ним относятся Hongqi HS5 — цена упала на 8%, GAC GS5 стал дешевле на 4%. Упали цены и на некоторые модели BMW, в частности, X6 и XM подешевели на 4%, X7 G07— на 3%. Цена на Mercedes-Benz - Maybach S-класса 2021-го года упала на 2,5% и составляет сейчас 34,3 млн рублей.

Из подержанных машин стал дороже Ford Fiesta, его цена выросла на 13% и превышает 1 млн рублей. На 11% подорожали Honda Fit, Infiniti FX и Toyota Sienta поколений 2018-2022 годов, за Toyota Alphard теперь придется выложить на 10% больше — 5,4 млн рублей.

Также подешевели Mercedes-Benz Vito (на 6%, до 4,4 млн рублей), Lifan Solano (на 4%, 268 тыс. рублей), Exeed VX (на 3%, 4 млн рублей), а также Mercedes-Benz S-класса AMG (на 2,5%). Исследование охватывало машины с пробегом возрастом до 15 лет.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: tass.ru

Фото: Usplash