Поправки в правила параллельного импорта распространятся исключительно на машины из Китая

Россиянам объяснили, каких марок коснутся новые правила параллельного импорта

Согласно измененным Минпромторгом РФ правилам схемы параллельного импорта, с 1 октября в нашу страну нельзя завозить по параимпорту многие машины китайского производства. Речь идет о тех брендах, которые официально не покинули рынок. Официальными поставками теперь могут заниматься только компании, развивающие свой бизнес на авторынке РФ.

В первую очередь новые правила коснутся китайских автомобилей премиум-класса. Это значит, что российские покупатели не смогут рассчитывать на скидки у частных автодилеров, так как машины разрешено реализовывать только официальным автоцентрам.

Несмотря на новые правила, параллельный импорт может применяться для автомобилей, чьим производством занимаются покинувшие РФ бренды. Таким завозом наряду с юридическими занимаются и физлица. Раньше частные компании привозили машины и продавали их официально, благодаря большому притоку клиентов, автомобили у них можно было купить дешевле.

Из-за того, что у официальных продавцов автомобили стоили дороже, чем у частников, возникали сложности. Согласно статистике, получалось, что официалы находятся в менее выгодных условиях. Чтобы решить эту проблему, в Минпромторге и разработали механизм, введенный с 1 октября текущего года. При этом подчеркивается, что мера коснется только продукции китайских автоконцернов, японские, европейские и американские иномарки больше не представлены в РФ официально — их будут завозить через третьи страны.

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Источник: car.ru