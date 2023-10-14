#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai ExterНовинка от Hyundai имеет все шансы стать бестселлером
Hyundai не справляется с наплывом желающих...
Воры угнали 3 дорогих авто у дилера. Но владельцы взбешены не этимВоры угнали 3 дорогих авто у дилера. Но владельцы взбешены не этим
Воры проломили ворота автосалона и украли Ram,...
AEONrv на базе Ford TransitВнешность обманчива: дом на колесах от AEONrv вас удивит
Дом на колесах на базе Ford Transit с уютным...

Воры угнали 3 дорогих авто у дилера. Но владельцы взбешены не этим

Воры проломили ворота автосалона и украли Ram, Dodge, Porsche и GMC

Владельцы автосалона в Южном Виндзоре (штат Коннектикут, США) с утра обнаружили, что ночью со стоянки угнаны три дорогих автомобиля на общую сумму 380 000 долларов.

Всего дилерский центр потерял четыре автомобиля: Ram 1500 TRX 2022 года, Dodge Charger 2022 года, Porsche 911 GT3 RS 2015 года и GMC Terrain 2022 года. Правда, последний бандиты использовали для того, чтобы протаранить ворота, огораживающие территорию дилерского центра. Здесь же его и бросили.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Хулиган на мотоцикле получил по шее от матери двоих детей

Кража произошла в 1:10 ночи 11 октября. Преступникам удалось пробраться на стоянку, затем они ворвались в здание автосалона, разбив окно, и уехали на машинах.

Владельцы компании взбешены не только дерзким ограблением: кроме транспортных средств, дорого стоили и сами ворота, которые должны были защищать дилерский центр. Дело в том, что этот автосалон раньше неоднократно грабили, и владельцы вложили десятки тысяч долларов в специальное антивандальное ограждение, чтобы это больше не повторилось. Теперь, говорят они, у них больше нет ощущения защищенности. Раз помочь не могут даже металлические ограждения.

Городской глава признал, что в последние годы в этом районе происходит все больше автомобильных краж.

Видео: YouTubе

Фото: скриншот видео YouTubе

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0