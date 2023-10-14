Воры угнали 3 дорогих авто у дилера. Но владельцы взбешены не этим

Воры проломили ворота автосалона и украли Ram, Dodge, Porsche и GMC

Владельцы автосалона в Южном Виндзоре (штат Коннектикут, США) с утра обнаружили, что ночью со стоянки угнаны три дорогих автомобиля на общую сумму 380 000 долларов.

Всего дилерский центр потерял четыре автомобиля: Ram 1500 TRX 2022 года, Dodge Charger 2022 года, Porsche 911 GT3 RS 2015 года и GMC Terrain 2022 года. Правда, последний бандиты использовали для того, чтобы протаранить ворота, огораживающие территорию дилерского центра. Здесь же его и бросили.

Кража произошла в 1:10 ночи 11 октября. Преступникам удалось пробраться на стоянку, затем они ворвались в здание автосалона, разбив окно, и уехали на машинах.

Владельцы компании взбешены не только дерзким ограблением: кроме транспортных средств, дорого стоили и сами ворота, которые должны были защищать дилерский центр. Дело в том, что этот автосалон раньше неоднократно грабили, и владельцы вложили десятки тысяч долларов в специальное антивандальное ограждение, чтобы это больше не повторилось. Теперь, говорят они, у них больше нет ощущения защищенности. Раз помочь не могут даже металлические ограждения.

Городской глава признал, что в последние годы в этом районе происходит все больше автомобильных краж.

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Видео: YouTubе

Фото: скриншот видео YouTubе