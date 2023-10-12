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ДПС нашла лихача по видео из интернета

Полиция поймала водителя, разъезжавшего задним ходом против движения

В Ижевске водителя привлекли к ответственности за серьезное нарушение Правил дорожного движения.

Местная полиция мониторила видео в социальных сетях и обнаружила ролик, на котором неизвестный водитель автомобиля ВАЗ-2110 двигался задним ходом по улице 10 лет Октября, нарушая правила и пересекая пешеходный переход и остановку общественного транспорта.

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Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД идентифицировали нарушителя, им оказался 20-летний местный житель. В ходе беседы водитель признал свою вину.

В итоге молодого человека привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП, включая использование заднего хода в недопустимых местах, управление транспортным средством при наличии неисправностей или при условиях, когда это запрещено, а также за езду без ОСАГО.

Сотрудники ГИБДД продолжают мониторить интернет и выявлять лихачей на дорогах.

Источник: МВД Медиа

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
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