ДПС нашла лихача по видео из интернета
В Ижевске водителя привлекли к ответственности за серьезное нарушение Правил дорожного движения.
Местная полиция мониторила видео в социальных сетях и обнаружила ролик, на котором неизвестный водитель автомобиля ВАЗ-2110 двигался задним ходом по улице 10 лет Октября, нарушая правила и пересекая пешеходный переход и остановку общественного транспорта.
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД идентифицировали нарушителя, им оказался 20-летний местный житель. В ходе беседы водитель признал свою вину.
В итоге молодого человека привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП, включая использование заднего хода в недопустимых местах, управление транспортным средством при наличии неисправностей или при условиях, когда это запрещено, а также за езду без ОСАГО.
Сотрудники ГИБДД продолжают мониторить интернет и выявлять лихачей на дорогах.
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Источник: МВД Медиа
Видео: YouTube
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