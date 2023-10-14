Десятиколесный Урал? Нет, все еще интереснее! (видео)

На видео показали платформу РКР – гибрид Урала и КрАЗа

При первом взгляде на эту машину невольно думаешь, что это какая-то редкая модификация Урала. Однако это не так – завод в Миассе такую технику не выпускал и не выпускает. А машина, которую вы увидите в видеоролике, выпускается под московской маркой РКР – это ни что иное, как сокращение слова «РусКрАЗ». Да-да, изрядная часть «генома» этих грузовиков – от КрАЗа!

Кабина здесь действительно от Урал-4320, а вот все остальные узлы и агрегаты – от кременчугских машин. Сохранены все преимущества КрАЗов – в частности, рама из горячекатанного швеллера, надежные и ремонтопригодные подвески и трансмиссия, высокая проходимость, хорошая мощность...

Почему кабина Урала оказалась на кабине КрАЗа? Ответ прост: из-за разрыва экономических связей России и Украины кразовский дистрибьютор фактически лишился перспектив, хотя клиентская база осталась. Чтобы удовлетворить спрос, агрегаты КрАЗа «поженили» с российской кабиной. Благо, основная часть компонентов шасси тоже производилась в РФ.

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Фото: РКР

Видео: Гора автофактов