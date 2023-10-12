#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Какими должны быть танки будущегоКакими должны быть танки будущего
Танк будущего – каким его видят эксперты
Подержанные Toyota и Honda станут отличной альтернативой на фоне роста цен на рынкеПодержанные Toyota и Honda станут отличной альтернативой на фоне роста цен на рынке
Эксперты назвали топ-5 самых надежных...
Почему у электромобиля Атом дисплей на руле? Официальный ответПочему у электромобиля Атом дисплей на руле? Официальный ответ
Разработчик электромобиля Атом: дисплей на руле...

«Москвич» локализовал еще одну важную операцию производства автомобилей

Автозавод «Москвич» приступил к сварке кузовов, на очереди – покраска

Автозавод «Москвич» продолжает постепенное увеличение уровня локализации автомобилей. Как сообщил коммерческий директор предприятия Александр Мигаль, очередным шагом вслед за установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС и производством технологических жидкостей стала самостоятельная сварка кузовов автомобилей.

«Мы уже смонтировали новую, современную роботизированную систему сварочного оборудования, специально сделанную для завода "Москвич". Уже сварены первые тестовые кузова и ведется настройка оборудования», – сказал он.
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

6 фатальных ошибок, которые убивают АКП автомобиля

Также Мигаль добавил, что завод в самое ближайшее время планирует организовать окраску машин, а уже в следующем году перейти к мелкоузловой сборке.

Повысить уровень локализации «Москвич» также намерен за счет расширения числа локальных поставщиков с полностью российскими компонентами: кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы, аккумуляторы и другое.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: ТАСС

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0