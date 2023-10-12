«Москвич» локализовал еще одну важную операцию производства автомобилей
Автозавод «Москвич» продолжает постепенное увеличение уровня локализации автомобилей. Как сообщил коммерческий директор предприятия Александр Мигаль, очередным шагом вслед за установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС и производством технологических жидкостей стала самостоятельная сварка кузовов автомобилей.
«Мы уже смонтировали новую, современную роботизированную систему сварочного оборудования, специально сделанную для завода "Москвич". Уже сварены первые тестовые кузова и ведется настройка оборудования», – сказал он.
Также Мигаль добавил, что завод в самое ближайшее время планирует организовать окраску машин, а уже в следующем году перейти к мелкоузловой сборке.
Повысить уровень локализации «Москвич» также намерен за счет расширения числа локальных поставщиков с полностью российскими компонентами: кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы, аккумуляторы и другое.
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Источник: ТАСС
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
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