«Москвич» локализовал еще одну важную операцию производства автомобилей

Автозавод «Москвич» приступил к сварке кузовов, на очереди – покраска

Автозавод «Москвич» продолжает постепенное увеличение уровня локализации автомобилей. Как сообщил коммерческий директор предприятия Александр Мигаль, очередным шагом вслед за установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС и производством технологических жидкостей стала самостоятельная сварка кузовов автомобилей.

«Мы уже смонтировали новую, современную роботизированную систему сварочного оборудования, специально сделанную для завода "Москвич". Уже сварены первые тестовые кузова и ведется настройка оборудования», – сказал он.

Также Мигаль добавил, что завод в самое ближайшее время планирует организовать окраску машин, а уже в следующем году перейти к мелкоузловой сборке.

Повысить уровень локализации «Москвич» также намерен за счет расширения числа локальных поставщиков с полностью российскими компонентами: кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы, аккумуляторы и другое.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: ТАСС

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»