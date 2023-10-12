Подержанные Toyota и Honda станут отличной альтернативой на фоне роста цен на рынке

Эксперты назвали топ-5 самых надежных автомобилей возрастом 15 лет

На фоне ежемесячного роста цен на новые машины и отключения автомобилей иностранных брендов от программного обеспечения стоит задуматься о выборе в пользу 15-летнего автомобиля. В условиях санкций и с целью экономии бюджета такая машина станет неплохой альтернативой. Эксперты ресурса 110KM.RU выбрали топ-5 автомобилей 2008 года выпуска, достойных внимания.

Toyota Corolla (E150) – этот седан продается в РФ с двумя бензиновыми моторами: объемом 1,4 л на 97 л.с. и 1,6 л на 124 л.с., коробка передач – механическая или «робот». Эту машину отличает надежность, безопасность, хорошая управляемость и невысокий расход топлива. Сейчас такой седан с пробегом 200–300 тыс. км стоит порядка 700 – 800 тысяч рублей.

Honda CR-V британской сборки считают одним из самых надежных на вторичном рынке. У него бензиновые двигатели объемом 2, л (150 л.с.) и 2,4 литра (166 л.с.), механика или классический автомат. Мотор не очень требователен к качеству топлива, работает даже на 92-м. Но при покупке нужно обратить внимание на наличие коррозии кузова. Цены на вторичном рынке за Honda CR-V 2008 года выпуска с пробегом 200–300 тыс. км стартуют от 1,2 млн руб. и до 1,5 млн рублей.

Hyundai Getz — этот автомобиль очень популярен у россиян, его считают идеальным городским автомобилем за компактность и низкий расход топлива. Двигатель надежный и непритязательный, механическая КПП работает как часы, нет проблем с запчастями, причем стоят они дешево. Сейчас цена за автомобиль 2008 года выпуска с пробегом 100– 500 тыс. км – от 500 до 750 тысяч рублей.

Ford Focus — владельцы ценят его за потрясающую надежность, хвалят оцинкованный кузов, небольшой расход топлива, хорошую комплектацию и вместительный салон. Эксперты назвали связку атмосферника объемом 1,4 л на 80 л.с. с коробкой-автоматом лучшим выбором в плане надежности. За Фокус просят 500 тысяч рублей при пробеге 150–200 тыс. км. С механикой лучше брать модель с бензиновым мотором объемом 2 л (145 л.с.) или дизелем 1,8 л (116 л.с.).

Mitsubishi Outlander — японская сборка обеспечивает кроссоверу высокую надежность. По признанию многих владельцев, этот автомобиль — «вечный». Его хвалят за динамичность, управляемость и проходимость. Стоит присмотреться к кроссоверу с двигателем V6 объемом 3 л на 220 л.с. в паре с классическим автоматом и системой полного привода. Также можно обратить внимание на машину с мотором объемом 2,4 л (170 л.с.) и механикой. За машину 2008 года с пробегом около 200 тыс. км просят на рынке порядка 1,3 млн рублей.

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Источник: 110km.ru

Фото: Toyota