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Эти иномарки на вторичке «уходят» за один день

В число самых быстро продаваемых иномарок вошли автомобили японских брендов

Машин на вторичном рынке становится все меньше, а цены на них продолжают расти. При этом есть марки и модели, на продажу которых уходит не более одного дня, выяснили эксперты Авито Авто. В ходе исследования оказалось, что особой популярностью пользуются автомобили азиатских брендов. А лидером по «скоростным продажам» стал седан российской сборки Datsun on-DO.

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В топ-5 рейтинга по самым быстрым продажам также вошли автомобили немецкой Audi, китайского Haval, японского Subaru и шведского Volvo. Скоростными продажами отличились и бренды Jeep, Exeed, MINI, Seat и Genesis.

Повышенным спросом у покупателей в период с января по сентябрь 2023 года пользовались как седаны, так и кроссоверы.

Источник: РГ

Фото: Depositphotos

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