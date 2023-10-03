Экспорт японских машин серьезно просел
От введенных с 9 августа 2023 года санкций в отношении России, связанных с запретом поставок авто на российский рынок, страдает сам японский авторынок. Если бы не эти ограничения, то к концу года экспорт машин из Японии мог бы приблизиться к 2 млрд долларов, но теперь этих показателей уже не удастся достичь.
При этом продавцы машин вынуждены в спешном порядке искать другие рынки сбыта, ориентируясь на те, где правостороннее движение.
Запрет на экспорт авто в России также привел к снижению цен на внутреннем рынке Японии, что тоже не устраивает автопроизводителей и продавцов автомобилей.
Более того, в некоторых компаниях, которые раньше были ориентированы на работу с Россией, пришлось сократить персонал.
По данным Минфина Японии, за первое полугодие страна нарастила экспорт легковушек в Россию на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А в июле, накануне введения запрета на экспорт в Россию, ввоз по сравнению с этим же периодом прошлого года вырос на рекордные 53%.
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Источник: Reuters
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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