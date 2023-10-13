Редчайшая Чайка-универсал – вот зачем ее создали

Эксперт «За рулем» рассказал о редком универсале ГАЗ-13С

Уже потом, в постсоветскую эпоху такие машины станут называть «волками в овечьей шкуре» и «догонялками». А когда эти машины состояли на службе у министерств и ведомств, простой люд о них попросту ничего не знал.

Более того, если форсированные версии Волг и Жигулей к настоящему моменту известны довольно широкому кругу любителей советской автомобильной истории, то фото Чайки ГАЗ-13С до сих пор способно всерьез удивить неподготовленного читателя. О таких машинах и рассказывает эксперт «За рулем» Сергей Канунников.

«Когда впервые в 1970-е я увидел на московской улице Чайку-универсал, не поверил своим глазам. Ведь о таких машинах информации не было нигде. В 1976-1981 годы их собирали примерно по пять штук в год», – поделился Канунников.

Делали эти санитарные машины на заводе РАФ, беря за основу стандартные седаны ГАЗ-13, уточняет эксперт. Заказчиком выступало 4-е Главное управление Министерства здравоохранения СССР, обслуживавшее высших чиновников и их семьи.

Санитарный ГАЗ-13С рижского производства

Запаску перемещали за левую заднюю дверь, внутреннее пространство приспосабливали под установку медицинского оборудования. Было несколько вариантов кузова с разной конструкцией боковых окон.

Традиция таких «санитаров» на ГАЗ-13 только началась – позднее их делали и на базе преемника ГАЗ-14, и даже на основе более крупных представительских ЗИЛов! Читаем полную историю секретных машин СССР.

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Фото: из архива «За рулем»