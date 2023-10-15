Запускаем мотоцикл Ява, которому 40 лет! (видео)
Как-то совсем незаметно эти мотоциклы из вполне обычного транспорта на наших улицах превратились в редкий жемчуг частных коллекций и сентиментально-утонченное ретро. Перед нами – Jawa 634-7, так называемая «серокрылка», наиболее поздняя модификация перед самым переходом на модель Jawa 638.
Машина выпущена в 1983 году, но ее почтенный возраст едва угадывается – она осталась все так же элегантна, как в том советском магазине «Спорттовары» из детства ее нынешнего владельца.
Рассказывая историю своей любви к этому мотоциклу, а затем поведав о некоторых технических особенностях, он легким движением ноги заведет ее для нас. Дивный звук наполнит светлеющий осенний воздух, чтобы через несколько минут растаять в нем вместе с далекими воспоминаниями и дымом хорошо отлаженного двухтактника...
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Видео: Автомобильная Россия
Фото: скриншот видео YouTube
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