В Москве ищут похитительницу необычного Volkswagen: «угон» попал на видео

Полицию ищет девушку, «угнавшую» коллекционный Фольксваген Жук из винного бара

Сотрудники винного бара «Пробка и Штопор» в Большом Патриаршем переулке в Москве на днях обнаружили пропажу: с полочки исчезла моделька автомобиля Фольксваген Жук ручной работы. Он был предметом интерьера питейного заведения.

Стоимость данного игрушечного экземпляра превышает 167 тыс. рублей. Работники бара посмотрели записи с камер видеонаблюдения. В один из сентябрьских дней рядом с полкой, где стояла машина, за столиком сидели четыре посетительницы. Одна из них, отвернувшись от камер, забрала ценного «Жука» и положила его к себе в сумочку.

Теперь «угонщицу» ищет полиция.

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Источник, фото: Baza