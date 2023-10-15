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В Москве ищут похитительницу необычного Volkswagen: «угон» попал на видео

Полицию ищет девушку, «угнавшую» коллекционный Фольксваген Жук из винного бара

Сотрудники винного бара «Пробка и Штопор» в Большом Патриаршем переулке в Москве на днях обнаружили пропажу: с полочки исчезла моделька автомобиля Фольксваген Жук ручной работы. Он был предметом интерьера питейного заведения.

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Стоимость данного игрушечного экземпляра превышает 167 тыс. рублей. Работники бара посмотрели записи с камер видеонаблюдения. В один из сентябрьских дней рядом с полкой, где стояла машина, за столиком сидели четыре посетительницы. Одна из них, отвернувшись от камер, забрала ценного «Жука» и положила его к себе в сумочку.

Теперь «угонщицу» ищет полиция.

Источник, фото: Baza

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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За РулемПономарева Дарина
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