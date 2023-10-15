В Москве ищут похитительницу необычного Volkswagen: «угон» попал на видео
Сотрудники винного бара «Пробка и Штопор» в Большом Патриаршем переулке в Москве на днях обнаружили пропажу: с полочки исчезла моделька автомобиля Фольксваген Жук ручной работы. Он был предметом интерьера питейного заведения.
Стоимость данного игрушечного экземпляра превышает 167 тыс. рублей. Работники бара посмотрели записи с камер видеонаблюдения. В один из сентябрьских дней рядом с полкой, где стояла машина, за столиком сидели четыре посетительницы. Одна из них, отвернувшись от камер, забрала ценного «Жука» и положила его к себе в сумочку.
Теперь «угонщицу» ищет полиция.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник, фото: Baza
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости