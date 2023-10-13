В России хотят установить единые тарифы на парковку
Льготы и тарифы на платные парковки в российских городах должны быть едины, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Он предложил закрепить это на федеральном уровне и направил соответствующее обращение на имя министра транспорта Виталия Савельева.
Он обратил внимание, что сейчас перечень льготников, а также условия по тарифам каждый регион утверждает самостоятельно. И таким образом, к примеру, многодетная семья в одном регионе имеет льготы на парковку, в другом – нет, отметил парламентарий. Также серьезным упущением Федоров считает то, что имеющая в своем городе льготы многодетная семья не сможет воспользоваться ими при парковке в другом регионе.
«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности разработки федерального закона в целях утверждения единообразных правил формирования тарифов на платную парковку, определения льготных условий для отдельных категорий граждан, создания федерального льготного разрешения на пользование платной парковкой», — говорится в обращении депутата.
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Источник: RT
Фото: АГН "Москва"
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