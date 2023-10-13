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Попытка N2: очередная скидка на транспортный налог для аккуратных водителей

В ЛДПР предложили ввести скидку на транспортный налог для не нарушающих ПДД

Совсем недавно Правительство не поддержало предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о введении 50%-ной скидки для водителей, которые за год ни разу не нарушили ПДД.

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Автомобилисты получат льготу на транспортный налог

И вот – очередная инициатива, уже от лидера другой партии. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение Правительства РФ законопроект, позволяющий снижать в два раза транспортный налог для автомобилистов и мотоциклистов, не нарушивших правила дорожного движения (ПДД) в течение календарного года.

«Водители, которые ездят без нарушений, заслуживают похвалы, в том числе и в финансовой форме. Снижение вполовину размера транспортного налога замотивирует профессиональных шоферов избегать опасных ситуаций, а для автолюбителей станет приятным бонусом», – пояснил Слуцкий.

Он считает, что его инициатива повысит культуру вождения и подтолкнет людей к тому, чтобы быть осторожными.

Поскольку аналогичная инициатива Даванкова не прошла, вероятно, та же участь постигнет и это предложение.

В предыдущем отзыве правительства отмечалось, что цель налоговых органов – собирать налоги, и задачи стимулировать собственников транспортных средств соблюдать правила дорожного движения у них нет.

Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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