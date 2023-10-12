Примерных водителей решили не поощрять

Правительство не поддержало предложение по налоговым льготам для примерных водителей

Перед Налоговой службой все равны – и дисциплинированные водители, и злостные нарушители ПДД, решили в Правительстве России и не поддержали идею о налоговых льготах. Законопроект, предусматривающий оплату 50% транспортного налога для тех водителей, кто за год ни разу не нарушил ПДД, получил отрицательный отзыв.

«Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов, страховых взносов в Российской Федерации, и его целью не является стимулирование собственников транспортных средств на соблюдение правил дорожного движения», - отмечается в отзыве.

По сравнению с нарушителями примерные водители и так находятся в плюсе за счет того, что не платят штрафы, а значит, экономят свой бюджет. Инициатор же проекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, считает, что принятие такого закона позволит увеличить количество граждан, соблюдающих ПДД, а также приведет к общему снижению количества ДТП.

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Источник: РГ

Фото: Depositphotos