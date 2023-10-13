На авторынке РФ идет борьба среди автомобилей за первое место в рейтинге продаж

Haval Jolion претендует на лидера продаж в России по итогам 2023 года

Самым продаваемым автомобилем на авторынке России в сегменте SUV в сентябре стал китайский кроссовер Haval Jolion. В августе его приобрели 5,7 тыс. покупателей, этот показатель на 2,8 раза больше в сравнении с прошлым годом. Такими сведениями поделились аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Chery Tiggo 7 Pro Max с продажами 4,5 экземпляров, возглавлявший рейтинг продаж предыдущие два месяца, остался позади Haval Jolion и Lada Niva Travel — ее купили 5 тысяч покупателей, марка прибавила в продажах в 4,9 раза и заняла второе место.

Руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев выразил мнение, что одной из причин падения продаж Chery Tiggo 7 Pro Max стало повышение цены автомобиля сразу на 60 тыс. рублей. При этом, цена на Haval Jolion в сентябре осталась прежней, и это самым позитивным образом отразилось на его продажах.

Обозреватель автомобильного портала Drom Сергей Арбузов подчеркивает, что, если суммировать продажи Tiggo 7 Pro и Tiggo 7 Pro Max, они будут почти равны показателям Haval Jolion. В конце июля — начале августа было продано порядка 7 тысяч таких автомобилей.

Haval Jolion

Арбузов напомнил, что с 1 августа на фоне повышения утилизационного сбора, люди стали скупать автомобили по старым ценам с меньшим утилизационным сбором. И уже к началу сентября все такие автомобили были проданы, падение продаж у дилеров в сентябре объясняется этим фактом. Меньшие показатели продаж в сентябре Tiggo 7 Pro и Tiggo 7 Pro Max тоже связаны именно с этим фактором, убежден Арбузов.

По итогам девяти месяцев 2023 года лидером продаж в сегменте SUV стал Haval Jolion с показателем 34,6 тысяч машин, рост составил в 2,1 раза. Второе место занимает Lada Niva Travel, реализация внедорожника выросла в 3,2 раза и составила 32,7 тысяч единиц. Причем, разрыв между ними увеличивается ежемесячно. Но Chery Tiggo 7 Pro Max (28,6 тыс. шт.) заметно отстает, поэтому уже не сможет побороться за звание бестселлера по итогам продаж 2023 года.

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Источник: rg.ru

Фото: Haval