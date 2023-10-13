Россия и Беларусь будут вместе бороться с лихачами на дорогах
Госдума РФ ратифицировала соглашение между Россией и Республикой Беларусь о взаимном признании штрафов за нарушения правил дорожного движения.
ГИБДД России и ГАИ Белоруссии будут обмениваться информацией обо всех нарушителях, включая тех, чьи транспортные средства попали в объективы дорожных камер. Штраф автовладельцам пришлют по почте. Сейчас из-за отсутствия координации ведомств многие владельцы автомобилей с белорусскими номерами штрафы просто игнорируют.
Дорожные камеры считывают белорусские номера, но данных на владельцев (ФИО, адрес в Белоруссии) у ГИБДД нет.
В ведомственных базах имеются сведения лишь по некоторым автомобилям, и то при условии, что инспекторы вручную занесли их в систему при личной проверке машин.
После вступления соглашения в силу (его должны одобрить Совет федерации и президент Владимир Путин) контроль за исполнением постановлений заметно упростится, считают законодатели.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
«Теперь ГИБДД России будет обмениваться информацией с ГАИ Белоруссии обо всех нарушителях – и нарушениях, которые зафиксированы в том числе камерами фотовидеофиксации. Но даже такая схема будет работать далеко не идеально. Допустим, камера зафиксировала превышение скорости. Автомобиль на белорусских номерах – данных по владельцу нет. Это значит, что ГИБДД должна направить запрос в белорусское ГАИ, получить оттуда ответ – и только после этого сформировать штрафное постановление и ждать, соизволит ли нарушитель оплатить в российскую казну этот штраф.
А если все-таки не оплатит, то вновь направить письмо в Белоруссию – с требованием принудительного взыскания штрафа.
По идее, такая же мера должна применяться к россиянам, которые на своих автомобилях выезжают в Белоруссию и нарушают там ПДД. Но как стройно это будет работать на практике, пока не очень понятно».
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Инициатором данного соглашения была Россия, которая в свое время распахнула двери для белорусских автомобилей. Большинство из них эксплуатировались у нас без ограничений и без оглядки на автоматические камеры контроля движения.
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Источники: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram, «Коммерсант»
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