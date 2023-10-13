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Разнес 10 машин и пытался скрыться: пьяного водителя смог остановить фонарный столб

На парковке ЖК в Красногорске пьяный водитель устроил погром: пострадало не менее 10 авто

Минувшей ночью в подмосковном Красногорске пьяный водитель, выезжая из двора, устроил настоящий погром. Поврежденными оказались как минимум 10 припаркованных машин.

Все попытки местных жителей задержать нарушителя успехом не увенчались. Остановила лихача на Мицубиси лишь мачта городского освещения: он влетел в нее на полном ходу и дальше передвигаться уже не смог. Из салона горе-водителя вытащили очевидцы и впоследствии передали в руки полиции.

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«Правонарушитель был задержан сотрудниками Госавтоинспекции на месте происшествия. Им оказался житель города Кашира 1997 г. р. В отношении него полицейскими составлен административный протокол по статье 12.8 “Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения” Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», - сообщает МВД Медиа.

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Источник: Москва 24

Фото: VK

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