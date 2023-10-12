Стало известно, что больше всего раздражает водителей на дорогах

Почти 95% россиян верят в существование идеального водителя, а 12% считают таковым себя

76% россиян считают, что наибольшую угрозу на дороге представляют автомобилисты, а не пешеходы (24%). Как следует из опроса «Группы Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод», российские водители больше всего опасаются на дорогах лихачей (48%), неопытных водителей (27%) и владельцев иностранных прав (20%).

Но наибольшей угрозой для участников дорожного движения видятся водители, которые постоянно «сидят» в телефоне или болтают с пассажирами (71%), а также любители выпить перед тем, как сесть за руль (69%). Не вызывают доверия и владельцы различного рода «автохлама» (26%).

С опасными водителями приходится сталкиваться ежедневно на дороге более чем половине опрошенных россиян, отмечается в исследовании.

Самое интересное, что 95% россиян верят в существование идеального водителя, а 12% предполагают, что они сами и есть идеальный водитель.

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Источник: РГ

Фото: Depositphotos