Стало известно, почему россиянам нравятся авто из Китая

Ситидрайв: 49% россиян изменили отношение к иномаркам из Китая в лучшую сторону

У китайских автомобилей отличная технологичность, богатое оснащение и современный дизайн, но при этом высокие цены. Такие выводы сделали специалисты каршеринг-сервиса Ситидрайв и аналитического агентства A2:Research в ходе проведенного исследования.

В частности, 68% жителей России не устраивают цены на автомобили от китайского автопрома.

«Основными преимуществами китайских машин 37% опрошенных считают отличную технологичность и оснащение, 31% респондентов выделили современный дизайн, и только 32% – остались довольны ценой. 24% водителей сомневаются в адаптированности азиатских авто к российскому климату», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 62% российских автомобилистов хотя бы раз за последние два года управляли китайским автомобилем, а 26% из них впоследствии приобрели автомобиль из КНР для личного пользования. Среди тех, кто положительно относится к иномаркам из Китая, нашлось 41% респондентов, 35% опрошенных рассказали о нейтральном отношении.

Отношение к китайским машинам в лучшую сторону за последние два года поменялось у 49% участников опроса. При этом 29% водителей сохранили нейтральное отношение, а 12% автовладельцев не устраивают транспортные средства из Поднебесной.

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Источник: Ситидрайв