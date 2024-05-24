#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, почему россиянам нравятся авто из Китая
24 мая
Стало известно, почему россиянам нравятся авто из Китая
Ситидрайв: 49% россиян изменили отношение к...
Все дорожные камеры в России подлежат сертификации — глава Союза пассажиров Янков
24 мая
Все дорожные камеры в России подлежат сертификации — глава Союза пассажиров Янков
Союз пассажиров: ГОСТы для дорожных камер в РФ...
Эти дизельные автомобили с пробегом стали самыми популярными в России
24 мая
Эти дизельные автомобили с пробегом стали самыми популярными в России
«СберАвто»: дизельные б/у авто марок BMW и...

Стало известно, почему россиянам нравятся авто из Китая

Ситидрайв: 49% россиян изменили отношение к иномаркам из Китая в лучшую сторону

У китайских автомобилей отличная технологичность, богатое оснащение и современный дизайн, но при этом высокие цены. Такие выводы сделали специалисты каршеринг-сервиса Ситидрайв и аналитического агентства A2:Research в ходе проведенного исследования.

В частности, 68% жителей России не устраивают цены на автомобили от китайского автопрома.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Основными преимуществами китайских машин 37% опрошенных считают отличную технологичность и оснащение, 31% респондентов выделили современный дизайн, и только 32% – остались довольны ценой. 24% водителей сомневаются в адаптированности азиатских авто к российскому климату», – говорится в сообщении.

Лада Ларгус – теперь из Ижевска. Что изменил перезапуск?

При этом отмечается, что 62% российских автомобилистов хотя бы раз за последние два года управляли китайским автомобилем, а 26% из них впоследствии приобрели автомобиль из КНР для личного пользования. Среди тех, кто положительно относится к иномаркам из Китая, нашлось 41% респондентов, 35% опрошенных рассказали о нейтральном отношении.

Отношение к китайским машинам в лучшую сторону за последние два года поменялось у 49% участников опроса. При этом 29% водителей сохранили нейтральное отношение, а 12% автовладельцев не устраивают транспортные средства из Поднебесной.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Ситидрайв

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
Количество просмотров 2
24.05.2024
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
Поделиться:
Оцените материал:
0