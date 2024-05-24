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Эти дизельные автомобили с пробегом стали самыми популярными в России
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Эти дизельные автомобили с пробегом стали самыми популярными в России
«СберАвто»: дизельные б/у авто марок BMW и...

Эти дизельные автомобили с пробегом стали самыми популярными в России

«СберАвто»: дизельные б/у авто марок BMW и Hyundai чаще всего покупают в России

Аналитики сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» проанализировали актуальные предложения на своей платформе и назвали самые широко представленные марки и модели подержанных дизельных авто, а также их среднюю стоимость.

Дизельные автомобили составляют 6% от совокупного предложения машин в «СберАвто». Из них 73% подержанные, а 27% новые. Среди б/у моделей преобладает бренд BMW (19% от всех подержанных дизельных авто), Mercedes-Benz (13%) и Hyundai (9%).

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«Немцы» составляют 44% от числа всех дизельных автомобилей с пробегом, за ними следуют южнокорейские (19%) и японские (15%) машины.

В число самых часто встречающихся моделей вошли Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser Prado и BMW X5. Средние цены на эти машины составили 3 млн рублей, 4,17 млн рублей и 4,7 млн рублей соответственно. Медианный чек на покупку дизельного б/у авто за последние девять месяцев увеличился на 14% и составил 3,2 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

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Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
24.05.2024
Фото:Depositphotos
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