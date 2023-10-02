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Статьи нет и наказания нет: водителям возвращают права

Водители, лишенные прав за лекарства, возвращают их через суд

Напомним, до ноября 2022 года суды лишали водителей прав при выявлении следов ненаркотических и непсихотропных препаратов (например, фенобарбитала, входит в валокордин).

Конституционный суд прекратил эту практику, сославшись на то, что соответствующей нормы в КоАП нет и конкретного списка запрещенных препаратов тоже. Лишать прав водителей, по сути, не за что.

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Законодатели собираются устранить этот пробел, поправки к КоАП уже внесены в Госдуму, но пока дело застопорилось. Тем временем уже лишенные прав водители пытаются воспользоваться «правовой лазейкой» и вернуть себе водительское удостоверение.

Так, жителя Барнаула в октябре 2020 года остановили из-за признаков опьянения. Алкоголя в его крови не было, зато обнаружены следы опиоидного анальгетика трамадола. Суд первой инстанции лишил его прав на основании инструкции к лекарству, запрещавшей при его приеме садиться за руль. Водитель дошел до Верховного суда, и тот отменил это решение, сославшись на рекомендации Конституционного суда.

Было еще несколько подобных дел, и во всех случаях Верховный суд отправлял дела на новое рассмотрение.

Ситуация была ожидаема, и многие водители имеют шансы на успех, говорят юристы. Причем ВС возвращает дела на новое рассмотрение, а не отменяет постановление с прекращением дела, чтобы судьи нижестоящих инстанций учились сами выносить законные решения.

Однако все это будет продолжаться только до тех пор, пока правовой пробел не будет устранен.

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Источник: «Коммерсант»

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