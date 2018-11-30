Минздрав изучает идею МВД о наказании водителей, принимающих сильнодействующие лекарства

Инициативу МВД в ведомстве хотят детально проработать, с привлечением профессионального экспертного сообщества, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ пресс-службы.

В ГИБДД вышли с инициативой лишать прав и штрафовать на 30 тыс. рублей тех водителей, в крови которых обнаружены следы сильнодействующих лекарств.

Только в прошлом году было выявлено 244 случая. Чаще всего в крови нарушителей обнаруживают следы фенобарбитала или димедрола. Это успокоительные препараты, но в больших дозах они дают одурманивающий эффект, подобно наркотикам, и недобросовестные водители принимают их, в основном, ради этого.

Госавтоинспекция пока вынашивает идею законопроекта, а в Минздраве ее всесторонне изучают, подтвердили в ведомстве «Коммерсанту». Некоторые лекарственные средства при вступлении в контакт с организмом человека действительно вызывают нарушение физических и психических функций, в том числе ухудшают реакцию и внимание, подтверждают в Минздраве. Обычно о том, как влияет препарат на состояние человека и есть ли противопоказания к управлению транспортными средствами, говорится в инструкции к лекарственному средству, это закреплено приказом Минздрава России от 21.09.2016 № 724н.

Кстати, фенобарбитал входит в такие общераспространенные в России препараты, как валокордин, корвалол, андипал и пенталгин-Н. Конвенцией о психотропных веществах оборот фенобарбитала ограничен, а в некоторых странах и вовсе запрещен к ввозу (например, в США, ОАЭ и Литву). В России постановлением правительства от 4 февраля 2013 г. № 78 фенобарбитал внесен в перечень наркотических и психотропных веществ, но в относительно мягкий список III, то есть психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен, но в соответствии с национальным законодательством допускается исключение некоторых мер контроля.

В Госдуме выступают за определение минимально допустимых доз препаратов и за два вида наказания: для лечащихся и наркоманов. Только неясно, как разграничить эти категории.

За отказ от медосвидетельствования лишают водительских прав, но в некоторых случаях лишения удается избежать.

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