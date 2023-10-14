Эксперт назвал риски, которые возникнут при переходе на беспилотные автомобили
«Зеленая» экономика в дальнейшем скажется и на жизни простых граждан: из-за снижения ВВП и реструктуризации пострадают большие группы населения, уверены эксперты. По мнению экс-министра труда, заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергея Калашникова, при массовом переходе на беспилотные автомобили без работы могут остаться водители.
«Водители составляют самую большую профессиональную группу в России — это 17 миллионов человек. И вот представьте, что в обозримом будущем у нас начнут ездить беспилотные авто, и эти 17 миллионов водителей окажутся без работы. Вопрос: “Можно ли их обучить в программисты, в нейробиологи, биофизики, ядерщики?” Раз они в молодости не смогли этого сделать, то вряд ли и сейчас смогут», — поделился своим мнением эксперт.
По его мнению, к тем трансформациям, которые происходят в научно-техническом прогрессе, ни производство, ни общественность пока не готовы.
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Источник: Радио 1
Фото: скриншот видео YouTube
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