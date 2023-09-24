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Шаттл без водителя начал перевозить пассажиров в Чехии

На улицах Праги и Брно тестируют автобус-беспилотник

Беспилотные автобусы Auto-Shuttle с футуристичным дизайном появились на улицах Праги и Брно в Чехии. Тестирование проводит британская компания Aurrigo, которой для их дальнейшего усовершенствования необходимо изучить опыт эксплуатации беспилотника в разных условиях. Узкие улицы старинных чешских городов сильно отличаются от современных дорог Милтон-Кинса, где стартовали испытания Auto-Shuttle.

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Первое время на месте водителя будет находиться оператор-контролер, позже беспилотники полностью перейдут на дистанционное управление.

В пространстве Auto-Shuttle ориентируется при помощи лидара и системы датчиков, а программное обеспечение для него специалисты Aurrigo разрабатывают самостоятельно. Подробным технических характеристик беспилотного автобуса в открытом доступе пока нет, известно только, что его вместимость составит 10 пассажиров.

Источник: Sustainable Bus

Фото: Aurrigo

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За РулемПономарева Дарина
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