Шаттл без водителя начал перевозить пассажиров в Чехии
Беспилотные автобусы Auto-Shuttle с футуристичным дизайном появились на улицах Праги и Брно в Чехии. Тестирование проводит британская компания Aurrigo, которой для их дальнейшего усовершенствования необходимо изучить опыт эксплуатации беспилотника в разных условиях. Узкие улицы старинных чешских городов сильно отличаются от современных дорог Милтон-Кинса, где стартовали испытания Auto-Shuttle.
Первое время на месте водителя будет находиться оператор-контролер, позже беспилотники полностью перейдут на дистанционное управление.
В пространстве Auto-Shuttle ориентируется при помощи лидара и системы датчиков, а программное обеспечение для него специалисты Aurrigo разрабатывают самостоятельно. Подробным технических характеристик беспилотного автобуса в открытом доступе пока нет, известно только, что его вместимость составит 10 пассажиров.
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Источник: Sustainable Bus
Фото: Aurrigo
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