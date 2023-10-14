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Тюнеры лишили Defender проходимости ради эффектного внешнего вида

Mansory выпустило свою версию Land Rover Defender под названием V8 Black Edition

Этот внедорожник окрашен в черный цвет, что придает ему агрессивный и стильный вид. Mansory разработала новый обвес для Defender, включающий абсолютно новую решетку радиатора в черном цвете, дополненную новыми воздухозаборниками. Он также получил новые противотуманные фары и ярко выраженный сплиттер.

Land Rover Defender V8 Black Edition
Land Rover Defender V8 Black Edition

Самым заметным изменением является капот из углеродного волокна с логотипом компании. Крыша также была изменена, а задняя часть автомобиля получила новую заднюю дверь, диффузор и разделенное крыло.

Land Rover Defender V8 Black Edition
Land Rover Defender V8 Black Edition
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Land Rover Defender превратили в уникальный автомобиль

Салон обит мягкой алькантарой с окантовкой оранжевого цвета.

Под капотом внедорожник оснащен 5 -литровым двигателем V8, который развивает невероятную мощность в 650 л. с. и 870 Нм крутящего момента. Это позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 4, 7 секунды и достигать максимальной скорости 250 км/ч.

Land Rover Defender V8 Black Edition
Land Rover Defender V8 Black Edition

Источник: Carscoops

Фото: Mansory

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За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 4
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.

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