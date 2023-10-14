Тюнеры лишили Defender проходимости ради эффектного внешнего вида
Этот внедорожник окрашен в черный цвет, что придает ему агрессивный и стильный вид. Mansory разработала новый обвес для Defender, включающий абсолютно новую решетку радиатора в черном цвете, дополненную новыми воздухозаборниками. Он также получил новые противотуманные фары и ярко выраженный сплиттер.
Самым заметным изменением является капот из углеродного волокна с логотипом компании. Крыша также была изменена, а задняя часть автомобиля получила новую заднюю дверь, диффузор и разделенное крыло.
Салон обит мягкой алькантарой с окантовкой оранжевого цвета.
Под капотом внедорожник оснащен 5 -литровым двигателем V8, который развивает невероятную мощность в 650 л. с. и 870 Н∙м крутящего момента. Это позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 4, 7 секунды и достигать максимальной скорости 250 км/ч.
Источник: Carscoops
Фото: Mansory
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости
Отзывы о Land Rover Defender (4)
нет
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.