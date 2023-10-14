Тюнеры лишили Defender проходимости ради эффектного внешнего вида

Mansory выпустило свою версию Land Rover Defender под названием V8 Black Edition

Этот внедорожник окрашен в черный цвет, что придает ему агрессивный и стильный вид. Mansory разработала новый обвес для Defender, включающий абсолютно новую решетку радиатора в черном цвете, дополненную новыми воздухозаборниками. Он также получил новые противотуманные фары и ярко выраженный сплиттер.

Land Rover Defender V8 Black Edition Land Rover Defender V8 Black Edition

Самым заметным изменением является капот из углеродного волокна с логотипом компании. Крыша также была изменена, а задняя часть автомобиля получила новую заднюю дверь, диффузор и разделенное крыло.

Land Rover Defender V8 Black Edition

Салон обит мягкой алькантарой с окантовкой оранжевого цвета.

Под капотом внедорожник оснащен 5 -литровым двигателем V8, который развивает невероятную мощность в 650 л. с. и 870 Н∙м крутящего момента. Это позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 4, 7 секунды и достигать максимальной скорости 250 км/ч.

Land Rover Defender V8 Black Edition Land Rover Defender V8 Black Edition

Источник: Carscoops

Фото: Mansory