Нарушителей из России и Белоруссии будут штрафовать везде

Россия и Белоруссия вводят единую базу нарушений ПДД – чего ждать

Госдума приняла закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения».

В феврале текущего года документ был ратифицирован белорусским парламентом, уже в марте закон о ратификации Соглашения подписал Президент Белоруссии Александр Лукашенко. После ратификации документа Президентом России МВД двух стран будут обмениваться информацией.

Как это отразится на жизни обычных автомобилистов двух государств? Разбираемся.

Мнение эксперта

Ольга Позднякова, руководитель направления «Народный фронт. Аналитика»:

— Главное следствие Соглашения – государства взаимно признают все нарушения в области безопасности движения и обмениваются информацией для взыскания штрафов. Это изменение будет касаться как физических, так и юридических лиц, в том числе будут учитываться нарушения, зафиксированные с помощью дорожных камер.

Чьи правила

Стороны договорились о направлении друг другу для исполнения решений по делам об административных правонарушениях. При этом исполнение решения в отношении нарушителей-иностранцев будут принимать согласно нормам страны, где было совершено правонарушение.

Как оспаривать

Оспаривать эти решения также надо будет в стране нарушения по местным законам. Это важно понимать, так как документ не предполагает синхронизацию норм дорожного движения. Например, в России допускается без штрафа превысить верхнюю норму скорости на 20 км/ч, а в Белоруссии допустимо превышать только на 10 км/ч, эти нормы так и останутся действовать, в этом смысле изменений не будет.

На текущий момент, если, например, российский водитель нарушит правила в Белоруссии, то его могут оштрафовать на выезде из страны. И то в случае, если машину остановит пост ГАИ. Если авто не остановили, то никакой ответственности водитель или собственник автомобиля не несет. Или, например, из-за отсутствия обмена данными лишение прав в одной стране пока не приводит к такому же лишению при возвращении водителя домой.

Что изменится

Если вы нарушили правила в Белоруссии, то информация об этом будет у российского МВД, штраф будет назначен в белорусских рублях, но оплату можно будет осуществить в российских рублях. Конвертация будет осуществляться по официальному курсу на день оплаты, суммы будут округляться до полного рубля в сторону уменьшения. Уплаченная сумма будет поступать в доход страны проживания нарушителя.