В России сокращается производство легковых и грузовых автомобилей

Производство легковых машин в России сократилось на 6,5%, грузовиков – на 1,9%

Получено еще одно подтверждение продолжающейся просадки собственного производства автомобильной техники в РФ. Но начнем с хорошего: два сегмента российского авторынка переживают безоговорочный рост – это легкая коммерческая техника (LCV) и автобусы.

Если сравнивать цифры с января по август прошлого года с таким же периодом в 2023-м, производство автобусов в России подскочило более чем на 40% (очевидно, производители «нащупали» альтернативную компонентную базу), а продажи возросли на треть. Легкие коммерческие машины тоже на подъеме: плюс 22,5% в объемах производства, а прирост в продажах составил 18,8%.

Производство и продажи новых автомобилей в РФ, 2022-2023 (январь-август)

А вот с легковыми и грузовыми машинами не все так однозначно. С одной стороны, явный рост продаж, с другой – сокращение доли машин локального производства. Так, рынок грузовиков в РФ вырос сразу на 79,7%, но случилось это явно не из-за местных брендов, ведь собственное производство грузовой техники сократилось на 1,9%. Легковушек российского производства в январе-августе 2023-го также появилось меньше, чем год назад, – на 6,5%. При этом продажи в сегменте легковых машин тоже взлетели – на 33%.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: НАПИ