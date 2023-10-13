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Свежая статистика: «своих» машин у России все меньше

Доля иномарок российской сборки на рынке РФ сократилась втрое

За год доля ввозимых из-за рубежа автомобилей на российском рынке выросла вдвое, а вот иномарок российской сборки стало меньше – вместо 31% от общего объема новых легковушек в РФ в сентябре 2022 года к нынешнему сентябрю (то есть ровно через год) локализованных машин осталось всего 11%.

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За счет чего же тогда случился этот двукратный прирост количества иномарок – с 28% в начале прошлой осени до 55% сейчас? Согласно данным свежего исследования, главным образом, это произошло благодаря официальному импорту – его доля за год выросла с 20 до 44%.

Рынок новых легковушек по месту производства
Рынок новых легковушек по месту производства

А вот доля параллельного импорта за минувший год выросла совсем незначительно – с 8 до 11%. Тем не менее, оба варианта импорта «отжали» заметную часть рынка у локальных машин. К сказанному выше об иномарках местной сборки остается добавить лишь падение производства собственных российских брендов: с 41 до 34%...

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Источник: Автостат

Фото: Виталий Невар/ТАСС, «Автостат»

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