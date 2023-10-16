Как не стать владельцем авто с чужими долгами: назван план действий

Эксперты рассказали, в каком случае с нового собственника авто могут требовать чужие долги

Объем кредитных автомобилей в России – огромный. Поэтому риск купить на вторичном рынке машину, обремененную долгами, достаточно высок. Специалисты Федеральной нотариальной палаты (ФНП) напомнили, что есть простой и доступный каждому способ проверить при покупке, числятся ли за прежним владельцем долги.

Сведения о залоге любого движимого имущества есть на портале Федеральной нотариальной палаты. Информация открытая, и любой желающий может найти ее в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Для этого потребуется VIN, ПИН-код, номер шасси или кузова машины. Другой вариант – найти долги по продавцу: в реестре предусмотрена возможность поиска «по информации о залогодателе».

Если планируемая к покупке машина обнаружилась в реестре, значит она под обременением. Если никаких данных система не выдает – автомобиль «чистый».

И неприятный факт: если запись в реестре была, но покупатель ее не проверил, то это только его упущение. В случае претензий ему придется заплатить по долгам или же расстаться с приобретенным транспортным средством.

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Источник: Известия

Фото: Depositphotos