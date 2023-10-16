#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как не стать владельцем авто с чужими долгами: назван план действийКак не стать владельцем авто с чужими долгами: назван план действий
Эксперты рассказали, в каком случае с нового...
Штраф за среднюю скорость – это точно в целях безопасности?Штраф за среднюю скорость – это точно в целях безопасности?
Минтранс готовит новые поправки в ПДД и новые...
В России сокращается производство легковых и грузовых автомобилейВ России сокращается производство легковых и грузовых автомобилей
Производство легковых машин в России...

Как не стать владельцем авто с чужими долгами: назван план действий

Эксперты рассказали, в каком случае с нового собственника авто могут требовать чужие долги

Объем кредитных автомобилей в России – огромный. Поэтому риск купить на вторичном рынке машину, обремененную долгами, достаточно высок. Специалисты Федеральной нотариальной палаты (ФНП) напомнили, что есть простой и доступный каждому способ проверить при покупке, числятся ли за прежним владельцем долги.

Сведения о залоге любого движимого имущества есть на портале Федеральной нотариальной палаты. Информация открытая, и любой желающий может найти ее в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Для этого потребуется VIN, ПИН-код, номер шасси или кузова машины. Другой вариант – найти долги по продавцу: в реестре предусмотрена возможность поиска «по информации о залогодателе».

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Шины на зиму 2023/24 – ассортимент, цены, какие выбрать

Если планируемая к покупке машина обнаружилась в реестре, значит она под обременением. Если никаких данных система не выдает – автомобиль «чистый».

И неприятный факт: если запись в реестре была, но покупатель ее не проверил, то это только его упущение. В случае претензий ему придется заплатить по долгам или же расстаться с приобретенным транспортным средством.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Известия

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0