Как не стать владельцем авто с чужими долгами: назван план действий
Объем кредитных автомобилей в России – огромный. Поэтому риск купить на вторичном рынке машину, обремененную долгами, достаточно высок. Специалисты Федеральной нотариальной палаты (ФНП) напомнили, что есть простой и доступный каждому способ проверить при покупке, числятся ли за прежним владельцем долги.
Сведения о залоге любого движимого имущества есть на портале Федеральной нотариальной палаты. Информация открытая, и любой желающий может найти ее в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Для этого потребуется VIN, ПИН-код, номер шасси или кузова машины. Другой вариант – найти долги по продавцу: в реестре предусмотрена возможность поиска «по информации о залогодателе».
Если планируемая к покупке машина обнаружилась в реестре, значит она под обременением. Если никаких данных система не выдает – автомобиль «чистый».
И неприятный факт: если запись в реестре была, но покупатель ее не проверил, то это только его упущение. В случае претензий ему придется заплатить по долгам или же расстаться с приобретенным транспортным средством.
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Источник: Известия
Фото: Depositphotos
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