Впервые за 40 лет BMW M5 Touring оснастят гибридной трансмиссией

В Сеть слили шпионские снимки универсала BMW M5 Touring во время теста

Снимки гибридного универсала BMW M5 Touring без маскировки слили в Сеть автошпионы. На изображениях можно подробно рассмотреть лицевую часть кузова, ранее скрытую камуфляжем.

Выход на рынок нового BMW M5 2025 модельного года запланирован на 2024 год. Впервые за почти сорокалетнюю историю модели М5 ее оснастят гибридной трансмиссией.

BMW M5 Touring

Шпионские снимки демонстрируют форму и положение вентиляционных отверстий в носовой части, подающих воздух к расположенному за ним V8.

Узнаваемая решетка M, зеркала, расширяющиеся арки и выхлопная система с четырьмя выхлопными трубами рядом с задним диффузором — все это выдает отличия от других версий.

У M5 оформленный по-новому изогнутый дисплей на приборной панели. Автомобиль способен ездить на электроэнергии на небольшие расстояния. Вполне вероятно, что он будет оснащен твинтурбо V8 объемом 4,4 л от модели XM, электродвигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

BMW M5 Touring

Есть информация, что мощность BMW M5 увеличат до 800 л.с., но пока это не подтверждено официально. Остается ждать, когда компания представит общественности более детальную информацию о засекреченном BMW M5 в 2024 году.

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Источник: Carsweek.ru

Фото: carscoops, Unsplash